كشف مصدر داخل القلعة الحمراء حقيقة مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلي للتعاقد مع باهر المحمدي مدافع الدراويش والمنتخب الوطني.





حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الإسماعيلي

ونفى المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، وجود أي مفاوضات مع الدراويش موضحا أن اللاعب في اهتمامات الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأضاف المصدر، أن موسيماني طلب تدعيم خط الدفاع في الميركاتو المقبل على الأقل ويعد باهر المحمدي أبرز المرشحين لتدعيم الخط الخلفي للمارد الأحمر في يناير المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها ١٦ أكتوبر القادم في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



