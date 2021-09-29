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"شكلي كبرت"..رضوي الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ40

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:15 م
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
آيه عبد العزيز
احتفلت الإعلاميه رضوي الشربيني بعيد ميلادها الأربعين وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع " فيسبوك"


نشرت رضوي الشربيني عده صور لها معلقه:"خلاص كده النهارده تميت ٤٠ سنه وشكلى كبرت بجد".

أضافت:"لكل اهلى واصحابى وحبايبى شكرا على كل كلمه وكل معاديه ورساله وتلاته،انتم احلى حاجه فى الدنيا".


يذكر أن الإعلامية رضوي الشربيني مقدمه برنامج " هي وبس" المذاع عبر قناه "CBC سفره"
"شكلي كبرت"..رضوي الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ40
"شكلي كبرت"..رضوي الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ40

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