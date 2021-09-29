"شكلي كبرت"..رضوي الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ40

احتفلت الإعلاميه رضوي الشربيني بعيد ميلادها الأربعين وذلك عبر حسابها الشخصي عبر موقع " فيسبوك"





نشرت رضوي الشربيني عده صور لها معلقه:"خلاص كده النهارده تميت ٤٠ سنه وشكلى كبرت بجد".



أضافت:"لكل اهلى واصحابى وحبايبى شكرا على كل كلمه وكل معاديه ورساله وتلاته،انتم احلى حاجه فى الدنيا".





يذكر أن الإعلامية رضوي الشربيني مقدمه برنامج " هي وبس" المذاع عبر قناه "CBC سفره"