تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.2% في ختام التعاملات

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم علي تراجع ، وهبط المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية (.TASI) بنسبة 0.2٪ ، ليقطع ثلاث جلسات متتالية من المكاسب ، حيث كانت أسهم البتروكيماويات والطاقة هي الأكبر في المؤشر.





وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (2010.SE) 0.9 بالمئة ، فيما خسر عملاق النفط أرامكو السعودية (2222.SE) 0.6 بالمئة بعد أن شهد أكبر ارتفاع خلال اليوم في الجلسة السابقة منذ مارس من العام الماضي.







