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تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.2% في ختام التعاملات

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:13 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير
أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم علي تراجع ، وهبط المؤشر الرئيسي للمملكة العربية السعودية (.TASI) بنسبة 0.2٪ ، ليقطع ثلاث جلسات متتالية من المكاسب ، حيث كانت أسهم البتروكيماويات والطاقة هي الأكبر في المؤشر.

وتراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (2010.SE) 0.9 بالمئة ، فيما خسر عملاق النفط أرامكو السعودية (2222.SE) 0.6 بالمئة بعد أن شهد أكبر ارتفاع خلال اليوم في الجلسة السابقة منذ مارس من العام الماضي.


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