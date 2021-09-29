محافظ الفيوم: لا تهاون في استرداد كافة مقدرات الوطن حفاظا على حق الشعب

أكد الدكتور احمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على أنه لا تهاون في استرداد كافة مقدرات الوطن، والحفاظ على أراضي أملاك الدولة والري والرقعة الزراعية كحق أصيل للشعب، انطلاقًا من فرض هيبة الدولة على أراضيها وأصولها ومقدراتها، مؤكدًا على تنفيذ حملات الإزالة، بالتوازى مع الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن ومراكز الشرطة الواقع بنطاقها التعديات لسرعة إزالتها.



وشدد محافظ الفيوم، على أهمية استثمار موجات حملات الإزالة المتتالية التى تنفذها الحكومة، لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد مساحات الأراضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات على أراضي أملاك الدولة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسابق الزمن لاستعادة كافة مقدراتها.



وأكد المحافظ، على رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على على المواقع التي تمت إزالة تعدياتها، لمنع التعدي عليها مرة أخرى، موجهًا بإزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، لافتًا إلى ضرورة الربط بين وحدة المتغيرات المكانية وبيانات مجالس المدن والري والزراعة، مع العمل على توفير مندوب من كل جهة من الجهات ذات الصلة للتحرك من خلال الفريق الواحد.



