"الصحة العالمية": أرباح شركات التبغ تفوق المخدرات والسلاح





وأشارت خلال الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة. إلى أن شركات التبغ تضع صور كثيرة لمنتاجتها في أماكن عديدة وتتحايل بطرق غير مباشرة للإعلان عن منتجاتها منها الدراما التي تعد أهم مصادرها الإعلانية.









يذكر أن الندوة ناقشت دور الإعلام والدراما فى مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما ان تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته. وقالت أبوالنجا، إن التحذيرات التي توجد على علب السجائر موجودة رغمًا عن شركات السجائر، مشيرة إلى أن "شركات التبغ "مافيا" وتفوق أرباحها أرباح المخدرات والسلاح، وأنها لن تسمح أن يقلع شخص واحد عن التدخين حتى لا تتراجع الأرباح وحتى لو مات الشخص لابد من إدخال بديل له فى مستنقع التدخين".

أكدت الدكتورة راندا أبو النجا مسؤول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، أن نجاح مكافحة التبغ لابد أن يكون عن طريق منع الإعلان عنه نهائيًا.