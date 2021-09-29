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"الصحة العالمية": أرباح شركات التبغ تفوق المخدرات والسلاح

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:17 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
منى صموئيل
أكدت الدكتورة راندا أبو النجا مسؤول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، أن نجاح مكافحة التبغ لابد أن يكون عن طريق منع الإعلان عنه نهائيًا.

وأشارت خلال الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين، اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة. إلى أن شركات التبغ تضع صور كثيرة لمنتاجتها في أماكن عديدة وتتحايل بطرق غير مباشرة للإعلان عن منتجاتها منها الدراما التي تعد أهم مصادرها الإعلانية.

وقالت أبوالنجا، إن التحذيرات التي توجد على علب السجائر موجودة رغمًا عن شركات السجائر، مشيرة إلى أن "شركات التبغ "مافيا" وتفوق أرباحها أرباح المخدرات والسلاح، وأنها لن تسمح أن يقلع شخص واحد عن التدخين حتى لا تتراجع الأرباح وحتى لو مات الشخص لابد من إدخال بديل له فى مستنقع التدخين".

يذكر أن الندوة ناقشت دور الإعلام والدراما فى مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما ان تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

الكلمات المفتاحية

المخدرات الصحة العالمية التدخين اخبار مصر

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