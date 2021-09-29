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حبس المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة في مدينة نصر بالقاهرة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:17 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
هايدي شعبان
قررت نيابة مدينة نصر حبس المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة حال متابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلًا سيارة "ملكه"، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار- كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية تجارة المخدرات المخدرات اخبار مصر

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