تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% بختام التعاملات

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم علي تراجع ، وهبط المؤشر الرئيسي لقطر بنسبة 0.4٪ متأثرًا بقطاعي الصناعة والمرافق حيث انخفض مؤشر صناعات قطر (IQCD.QA) بنسبة 1.7٪ وتراجع مؤشر قطر للكهرباء والماء 1.5٪.





لكن سهم بنك الدوحة (DOBK.QA) ، الذي ليس جزءًا من المؤشر الرئيسي لقطر ، ارتفع بنسبة 1.2٪ على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب يومية سادسة على التوالي ، بعد أن وافق مجلس إدارته على زيادة حد الملكية لغير القطريين إلى 100٪.



