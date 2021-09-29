Advertisements

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% بختام التعاملات

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:15 م
بورصة قطر
بورصة قطر
نيفين سمير


أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم علي تراجع ، وهبط المؤشر الرئيسي لقطر بنسبة 0.4٪ متأثرًا بقطاعي الصناعة والمرافق حيث انخفض مؤشر صناعات قطر (IQCD.QA) بنسبة 1.7٪ وتراجع مؤشر قطر للكهرباء والماء 1.5٪.

لكن سهم بنك الدوحة (DOBK.QA) ، الذي ليس جزءًا من المؤشر الرئيسي لقطر ، ارتفع بنسبة 1.2٪ على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب يومية سادسة على التوالي ، بعد أن وافق مجلس إدارته على زيادة حد الملكية لغير القطريين إلى 100٪.

سمح مجلس الوزراء في البلاد في أبريل للمستثمرين غير القطريين بامتلاك ما يصل إلى 100٪ من رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة قطر.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقةً عجز مصنع لقاحات كورونا بـ"فاكسيرا" على الوصول للإنتاج المستهدف

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في الأهلي قبل انطلاقة الموسم

منذ 39 دقيقة

برشلونة يعلق على تلقيه عرضًا لإنقاذه من الديون المتراكمة الحالية

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

الزمالك يكشف آخر تطورات حل أزمة القيد

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل عقد علي معلول الخرافي مع الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يلغي تعيين أحد القضاة الجدد بمجلس الدولة

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة برشلونة ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:39 م

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

10:00 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

01:00 م

تفاصيل عقد علي معلول الخرافي مع الأهلي

02:01 م

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

09:13 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements