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تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.4% بختام التعاملات
الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:15 م
نيفين سمير
أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم علي تراجع ، وهبط المؤشر الرئيسي لقطر بنسبة 0.4٪ متأثرًا بقطاعي الصناعة والمرافق حيث انخفض مؤشر صناعات قطر (IQCD.QA) بنسبة 1.7٪ وتراجع مؤشر قطر للكهرباء والماء 1.5٪.
لكن سهم بنك الدوحة (DOBK.QA) ، الذي ليس جزءًا من المؤشر الرئيسي لقطر ، ارتفع بنسبة 1.2٪ على المسار الصحيح لتحقيق مكاسب يومية سادسة على التوالي ، بعد أن وافق مجلس إدارته على زيادة حد الملكية لغير القطريين إلى 100٪.
سمح مجلس الوزراء في البلاد في أبريل للمستثمرين غير القطريين بامتلاك ما يصل إلى 100٪ من رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة قطر.