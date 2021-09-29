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بالإكراه.. ننشر اعترافات المتهمين بسرقة سيارة نقل الركاب بالزيتون

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
استمعت نيابة الزيتون لأقوال المتهمين بسرقة سيارة نقل الركاب متبعين أسلوب الإكراه والذين أفادوا بسرقتهم هاتف قائدها المحمول وحافظة نقوده والسيارة ملكه، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم (عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "له معلومات جنائية") وذلك لمرورهم بضائقة مالية كما أفادوا انهم اخفوا السيارة المستولى عليها لدى أحد أقارب أحد المتهمين بمحافظة الفيوم لذلك قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (سائق بإحدى شركات نقل الركاب) بأنه ورد إليه اتصال هاتفى عبر التطبيق الخاص بالشركة عمله لتوصيل أحد العملاء وعقب وصوله لأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول استقل صحبته أحد الأشخاص وطلب منه توصيله إلى شارع آخر بذات دائرة القسم، وفور وصولهما طلب منه الأخير الانتظار بمحل الواقعة لاستقلال آخرين صحبته وقدم له مشروب عصير إلا أنه ارتاب فى أمره ورفض احتسائه، وأثناء ذلك فوجئ بحضور آخرين قام أحدهم بافتعال مشاجرة معه والتعدى عليه دون حدوث ثمة إصابات وأجبروه على الترجل من السيارة واستولوا على بعض متعلقاته الشخصية والسيارة ملكه كرهًا عنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم (مبلغ مالى- فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- سلاح أبيض "مطواة") والمستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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