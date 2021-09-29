ديانا حداد تعلن عن افتتاح أكبر حدث في الإمارات



أعلنت النجمة ديانا حداد، عن افتتاح أكبر حدث في الإمارات "إكسبو" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام".



ونشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة،:" أيام تفصلنا عن افتتاح أكبر حدث عالمي على أرض الإمارات اكسبو، الدنيا كلها ستشاهد العالم من هنا من دبي".



وأضافت قائلة،:" شكرًا لمعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020، على استقبالها الراقي وجميع فريق العمل".



في سياق آخر تصدرت ديانا حداد بأغنيتها المصورة الجديدة "عشق ضميان" مجموعة من قوائم الأكثر مشاهدة وشيوعًا في الموقع الشهير "اليوتيوب"، وحققت "ترند" في السعودية والإمارات والخليج وعدد من أقطار الوطن العربي، والتي عرضتها مصوّرة فيديو كليب مع المخرجة نهلة الفهد بمشاركة مجموعة من أهم مشاهير الوطن العربي، والأغنية من ألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم ومكس وماسترنغ حسام كامل.



ولاقت أغنية "عشق ضميان" التي تحمل الإيقاع الخليجي السعودي إنتشارًا واسعًا من وقت عرضها، ضمن فيديو كليب الذي صور ضمن أجواء مفرحة متنقلًا بين ديانا حداد والمشاهير بشكل عفوي وجميل ملفت.





