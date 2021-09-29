تعرف على أخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوي العام والفني

ننشر لطلاب الثانوية العامة 2021 والتعليم الفني أخر موعد لإنهاء إجراءات تنسيق الثانوي العام والفني، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





وأكدت وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني أن الأحد المقبل 3 اكتوبر أخر موعد لإنهاء كافة إجراءات التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام والفني.





وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني المخصص لتنسيق الثانوي العام والفني.





كما شددت الوزارة على انتهاء المدارس من تحديث بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية وفقا للعام الدراسي الجديد وطباعة واعتماد قوائم الفصول من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لاستمارة الطالب.





وأكدت الوزارة أنه تم تحديث بيانات أعضاء هيئة التعليم والانتهاء من توزيع الخطة الدراسية لهم تمهيداً لتسجيلها على التطبيق الالكتروني الجاري إعداده لهذا العرض والذي سوف يتم نشره قبل بدء العام الدراسي الجديد.