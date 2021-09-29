تنسيق الشهادات الفنية 2021.. تعرف على آخر موعد لتسجيل الرغبات

يبحث طلاب الشهادات الفنية 2021.. عن آخر موعد لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، ومن هنا تحرص بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير لمتابعيها الكرام كافة التفاصيل المتعلقة حول هذا الأمر:





تنسيق الشهادات الفنية.. آخر موعد لتسجيل الرغبات

أعلنت وزارة التعليم العالي مد فترة تنسيق الشهادات الفنية حتى مساء الخميس الموافق 30 سبتمبر الجارى، حيث يستمر الطلاب في تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالجامعات بالعام الجامعي 2021 /2022، حتى الساعة السابعة من مساء الخميس.

ومن الممكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة، وهي:

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

- الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة – جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا).

- الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية.