استمرار حبس عامل أنابيب بتهمة خطف فتاة قاصر بمساعدة والدته في شبرا الخيمة



وتعود الواقعة بـ"قيام المتهم بإيهام المجني عليها نظرا لمرورها بضائقة مالية باستطاعة والدته تسهيل اقراضها مبالغ مالية، حيث قام على إثر ذلك باستدرجها لمسكنه بحجة مقابلة والدته وبعد صعودها للمسكن قام بتهديدها وإجبارها على تعاطي سجائر تحوي مادة الحشيش المخدر، ثم مواقعتها جنسياً تحت تأثير المخدر".





"وأثناء مواقعتها قام المتهم بتصوير الفتاة بهاتفه الخاص بمقاطع فيديو.. وقامت أم المتهم على إثر ذلك بتهديد المجني عليها بنشر المقاطع الجنسية إذا لم ترضخ لإرادتها وقامت باستغلالها جنسيا والاتجار بها بتسهيل تسليمها لراغبي المتعة الحرام، وبعد اكتشاف الواقعة من قبل أهلية المجني عليها قاموا باخطار نجدة الطفل والتي قامت بدورها بفحص حالة المجني عليها وأوصت بتسليمها لخالتها".





كما قررت النيابة إرسال الهاتف المحمول لفحص ما يحويه من مقاطع جنسية مصورة للمساعدات الفنية والمجني عليها للطب الشرعي.



قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، استمرار حبس عامل أنابيب مدة خمسة وأربعون يوما بتهمة خطف فتاة قاصر بالتحايل ( 14عاما) بمساعدة والدته لمسكنه والتعدى عليها جنسيا وتصويرها بمساعدة والدته والتهديد بفضحها بنشر مقاطع الفيديو المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.صدر القرار برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار حسن قنديل والمستشار محمود خليل وحضور خالد المعداوي وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة وأمانة سر أشرف حسن.