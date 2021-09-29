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الخارجية الفرنسية: نأسف لتعليق التحقيق في قضية مرفأ بيروت

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
وكالات

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها تأسف لتعليق التحقيق في قضية مرفأ بيروت ويجب أن تعمل العدالة بشفافية بعيدا عن التدخل السياسي.

 

وفي وقت سابق، هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

 

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

 

 وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

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