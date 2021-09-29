سعد فاروق يوضح سبب عدم قيد صخرة منتخب السويس في الموسم الجديد





شهدت قائمة الفريق الأول بنادى منتخب السويس، عدم قيد اللاعب ابراهيم عوض أحد أبرز اللاعبين فى الفريق الموسم الماضى.



حيث أوضح سعد فاروق المدير الفنى للفريق، أسباب عدم قيد اللاعب إبراهيم عوض مدافع الفريق بالقائمة التى تخوض منافسات الموسم الكروى الجديد بدورى القسم الثانى.



قال " سعد فاروق" أن اللاعب ابراهيم عوض كان عائد من إصابة تعرض لها الموسم الماضى و اثناء فترة الإعداد تعرض للاصابة مره أخري وسوف يتعافى منها أول يناير و بالتالي تم تسجيل لاعب اخر للاستفاده منه خلال الفترة القادمة حتى يعود اللاعب للقائمة مع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وأضاف ،" نتمنى التوفيق في المهمة، و نعلم كجهاز فنى حجم نادي منتخب السويس جيدا، ومسئولية جماهيره، ونتمنى المساندة من الجميع وان يكونوا خلف الفريق خلال الفترة المقبلة".



ويستعد منتخب السويس بخوض تدريباته على استاد الجيش بحوض الدرس استعدادًا لمباراته المقرر خوضها الجمعه المقبل أمام نظيره فريق زد ضمن أولى منافسات مجموعة القاهرة والقناة، في تمام الساعة التانية والنصف عصرا على ستاد الجيش.