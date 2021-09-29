دار الأوبرا تعلن طرح تذاكر حفل عمر خيرت



أعلنت دار الأوبرا المصرية عن بدء طرح تذاكر حفل الموسيقار عمر خيرت، والمقرر إقامته يومي 12 و13 من أكتوبر المقبل.



ويقدم خلال الحفلة مجموعة من أغانيه المميزة ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغاني.



وكان قد أحيا الموسيقار عمر خيرت مؤخرًا حفلًا موسيقيًا في مركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو الحفل الذي حضره عدد كبير من الجمهور مع مراعاة تنفيذ الإجراءات الإحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا



