تعرفي على فوائد ماء البقدونس للعناية بالشعر

ننشر لكم فوائد ماء البقدونس للعناية بالشعر، نظراً لاحتواءه على مركبات كيميائية طبيعية من شأنها منع نمو الجذور الضارة بفروة وبصيلات الشعر، وعن فوائده المذهلة ما يلي:





- يغذي الشعر بأهم الفيتامينات ”A، C، K” وحمض الفوليك لحماية الشعر وبأقل التكاليف.

- ينشط الدورة الدموية لفروة الرأس.

- يقلل من ظهور شيب الشعر المبكر.

- يحفز نمو الشعر بالشكل الطبيعي.

- يقلل من تساقط الشعر بصفة عامة.

- يمنح الشعر اللمعان والحيوية.

- يزيد من كثافة وطول الشعر.

- يساهم في تعزيز عمل الغدد الدهنية في فروة الرأس، ويجعله رطباً بشكل دائم.

- الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر.





طريقة عمل وصفة ماء البقدونس





- فرك بذور البقدونس المجففة على فروة الرأس

- تدليك فروة الرأس بها يساعد على تنشيط الدورة الدموية مما يعزز نمو الشعر

- تكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع لمدة شهرين للحصول على شعر طويل وكثيف.

- غسل الشعر بمستخلص أوراق البقدونس للتخلص من قشرة الرأس.