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تعرفي على فوائد ماء البقدونس للعناية بالشعر
الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:33 م
ننشر لكم فوائد ماء البقدونس للعناية بالشعر، نظراً لاحتواءه على مركبات كيميائية طبيعية من شأنها منع نمو الجذور الضارة بفروة وبصيلات الشعر، وعن فوائده المذهلة ما يلي:
- يغذي الشعر بأهم الفيتامينات ”A، C، K” وحمض الفوليك لحماية الشعر وبأقل التكاليف.
- ينشط الدورة الدموية لفروة الرأس.
- يقلل من ظهور شيب الشعر المبكر.
- يحفز نمو الشعر بالشكل الطبيعي.
- يقلل من تساقط الشعر بصفة عامة.
- يمنح الشعر اللمعان والحيوية.
- يزيد من كثافة وطول الشعر.
- يساهم في تعزيز عمل الغدد الدهنية في فروة الرأس، ويجعله رطباً بشكل دائم.
- الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر.
طريقة عمل وصفة ماء البقدونس
- فرك بذور البقدونس المجففة على فروة الرأس
- تدليك فروة الرأس بها يساعد على تنشيط الدورة الدموية مما يعزز نمو الشعر
- تكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع لمدة شهرين للحصول على شعر طويل وكثيف.
- غسل الشعر بمستخلص أوراق البقدونس للتخلص من قشرة الرأس.