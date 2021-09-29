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المكسيك تسجل 9792 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة بالمكسيك، اليوم الأربعاء، 9792 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء فضلاً عن 700 وفاة.

                                  

وقالت السلطات الصحية المكسيكية، إن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى ثلاثة ملايين و645599 والوفيات إلى 276376.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

 

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