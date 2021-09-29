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الأوليمبي يستضيف بلدية المحلة في إفتتاح مباريات القسم الثاني

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
شادي محمد

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي بقيادة أحمد ساري المدير الفني للفريق، لملاقاة نادي بلدية المحلة بقيادة حسن موسى، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة مجموعة بحري.

وستقام المباراة غدا الخميس الموافق 30 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا على ملعب عز الدين يعقوب، معقل الفريق السكندري.

وعلى غرار استعدادات نادي الأوليمبي للموسم الجديد، تعاقد مجلس إدارة نادي الأوليمبي بقيادة طارق السيد مع عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، وأبرز هذة التعاقدات، ضم محمود حميد ومحمد أبو طالب قادمان من نادي جمهورية شبين، أحمد العزب قلب دفاع نادي فاركو، أحمد رمضان ظهير أيسر الإتصالات، أحمد إبراهيم لاعب الترسانة، أحمد ربيع قلب دفاع بلدية المحلة، أحمد فهمي قادما من نادي طنطا، مؤمن بدوي صانع ألعاب نادي الإعلاميين.

بينما تعاقد مجلس إدارة نادي بلدية المحلة مع عدد كبير من اللاعبين أبرزهم، أحمد حسين حارس مرمى، محمد تريكة صانع ألعاب نادي الترسانة، أحمد أمين قلب دفاع نادي الزرقا، ريمون مانجا في مركز الجناح، إسلام الليلي ظهير أيمن نادي النصر، إسلام عبد الغني قلب دفاع نادي زد، حسن بشندي قلب دفاع السكة الحديد، مؤمن إبراهيم صانع ألعاب حرس الحدود، عبدالله سرور مهاجم سبورتينج.

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