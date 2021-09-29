حزب المسار التونسي يعلق على تكليف امرأة برئاسة الحكومة

قال حزب المسار التونسي، إن تكليف امرأة برئاسة الحكومة يمثل نقطة إيجابية في مجال تكريس حقوق المرأة.

وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن رمضان بتشكيل حكومة جديدة على أن يتم ذلك في أقرب الآجال، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أكد مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام أن الإعلان عن رئيس الحكومة سيكون في أقرب وقت ممكن، واعتبر أن عدم الإعلان حتى الآن ليس تأخيرا بل هو محض تريث.

وقال الحجام إن المسار الذي يجري العمل عليه حاليا هو أولا العمل على أن يكون هناك رئيس حكومة تونسية في أقرب وقت ممكن، وحكومة مقتدرة قادرة على أن تلبي تطلعات الشعب، وأشار إلى أن "التمحيص في شخصية رئيس الحكومة القادم متواصل".