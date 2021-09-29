تعرف على تفاصيل حفل محمد نور في استاد القاهرة

يستعد الفنان محمد نور، لإحياء حفل غنائي ضخم في استاد القاهرة الدولي وذلك يوم 4 من شهر نوفمبر المقبل.



وأعلن نور، عن تفاصيل الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام" من خلال مقطع ڤيديو وعلق عليه قائلًا،:" حفل كلايماكس 2021 استاد القاهرة الصاله المغطاه، هتشوفوا حاجه لأول مرة هتحصل يوم 4 نوفمبر".



ومن المقرر أن يقدم نور، في الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.



في سياق آخر يستعد نور لبدء تصوير فيلمه الجديد بعنوان "قرار حازم"، والذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.



وقال محمد نور في تصريحات صحفية إنه سيسافر إلى دوله البحرين شهر أكتوبر المقبل استعدادًا لتصوير الفيلم.



