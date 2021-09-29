وفاة سائق تروسيكل بعد تشاجره مع أفراد حملة لإزالة الإشغالات ببولاق الدكرور





تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشادة وتراشق بالألفاظ بين سائق تروسيكل يستخدمه لتوزيع الدواجن ومسؤولي حملة تابعة لحي بولاق، وتحديدًا بشارع ترعة المجنونة.



التحريات الأولية التي أشرف عليها العقيد محمد أمين مفتش فرقة الغرب أشارت إلى أنه أثناء تنفيذ مسؤولي الحي لحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع ترعة المجنونة تم مصادرة تروسيكل يعيق حركة المرور والمارة على حد سواء.



وبينت تحريات الرائد محمد طبلية رئيس مباحث القسم، أن السائق حاول إقناع قائد الحملة بإعادة المركبة له على وعد بعدم تكرار الأمر لكن دون جدوى وانصرفوا فلاحقهم السائق املا في إقناعهم حتى فارق الحياة.



في المقابل، اتهم أصحاب المحال التجارية وعدد من المارة مسؤولي الحملة بالاعتداء على السائق والتسبب في وفاته.



بدورها، تحفظت قوات الأمن على مسؤولي الحملة لسماع أقوالهم مع فحص كاميرات المراقبة ورواية شهود عيان.



جرى إيداع الجثة المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد أسباب الوفاة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



وفي سياق آخر، قرر عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور قبل عدة أيام، صرف توك توك مخالف، لصاحبه، بعد تخفيض الغرامة، لظروف مالكه الصحية، والمعيشية، وتجاوزه الـ 60 سنة، إضافة إلى إصابته بحروق وعدم قدرته جمع الغرامة المقررة.

فارق سائق تروسيكل الحياة إثر تعرضه لأزمة قلبية، عقب مشاجرة بينه وبين قائمين على حملة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور غرب الجيزة، اليوم الأربعاء.