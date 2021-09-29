حريق يلتهم 4 مطاعم بميراج جليم بالإسكندرية.. والخسائر بالملايين (فيديو وصور)

خسائر بالملايين



العناية الإلهية تنقذهم 600 عامل



النيران التهمت كل شيء



وقال أحد العاملين "بالكافيه" المقابل على الكورنيش أنهم فوجئوا بتصاعد الأدخنة في مجمع ميراج، ووقع الحريق صباح اليوم وعلى الفور اتصلنا بالحماية المدنية ولكن قبل وصولها كانت النيران قد التهمت كل شئ، ونحمد الله أنه لا يوجد خسائر بشرية.



خراب بيوت



و قال أحد العاملين بالمطعم (رفض ذكر اسمه): أن هذه الخسائر "خراب بيوت" للعمال، وهو قضاء الله وقدره، ونحمد الله أنه لم يحدث أثناء أوقات العمل الرسمية، وإلا كان سيوجد إصابات وخسائر بشرية وليست مادية فقط، مضيفًا أن أصحاب المكان يشعرون بالحزن والأسى على هذا الحريق المؤسف، وسيتم تدارك الأمر في أسرع وقت.



وتلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة رمل أول، باندلاع حريق بمجمع مطاعم بمنطقة كورنيش جليم شرق الإسكندرية.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة عليه ومنع انتقاله للمطاعم المجاورة.

استيقظت الإسكندرية صباح اليوم الأربعاء، على حادث مفجع لحريق ضخم بمنطقة جليم وسط الإسكندرية، وذلك "بمجمع ميراج جليم"، وأمتدت النيران لتلتهم أربعة مطاعم بالكامل، وهي من أشهر المطاعم المتواجدة منذ عدة سنوات بتلك المنطقة من الشاطئ.وأستمرت جهود قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه، ومنع امتداده إلى الجهة المجاورة التي يتواجد فيها مجموعة أخرى من المطاعم الشهيرة، كما أن هناك أضرار جسيمة لحقت بالمطاعم مع تصاعد أدخنة الحريق، مع محاولات رجال الحماية المدنية السيطرة على الموقف.واندلع الحريق في السادسة والنصف من صباح اليوم بأحد المطاعم السياحية على كورنيش الإسكندرية، ليمتد لـ 4 مطاعم أخرى سياحية، وذلك قبل أوقات العمل الرسمية وعلى الفور توجه عدد كبير من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.وذكر مصدر بغرفة المنشئات الفندقية أن الخسائر المبدئية للحريق تقدر بحوالي ٢٠ مليون جنيه مصري، وهو مجرد حصر مبدأي قد تكون التكلفة أكثر من ذلك.وانقذت العناية الإلهية حوالي 600 عامل يعملون في الـ أربعة مطاعم المحترقة، وذلك لأن الحادث وقع في الساعات الأولى من الصباح قبل بدء أوقات العمل الرسمية.وقال أحد "شهود العيان" أن الله قد حفظ أرواح كثيرة كان الحريق قد يؤدي لكارثة لولا تدخل العناية الإلهية، ويرجح أن الحريق بسبب ماس كهربائي.