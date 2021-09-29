به أثار إرتطام بالرأس.. وفاة حلاق في ظروف غامضة بالمنيا



كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارا من قسم شرطة ملوي بورود بلاغ من مدير مستشفى ملوي العام بوصول "أحمد.ح" 52 عاما صاحب صالون حلاقة ومقيم بندر ملوي جثة هامدة وبه أثار إرتطام بالرأس.



انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلي مكان الواقعة حيث تبين أن المتوفي صاحب صالون حلاقة، وقد أعتاد مجموعة من الأطفال لعب الكرة أمام محل الحلاقة الخاص به فقام بتحذيرهم أكثر من مرة بالابتعاد واللعب بعيدا عن محل الحلاقة الخاص به وفي يوم الواقعة قام الحلاق المتوفي بالذهاب إلي جاره صاحب محلات الملابس الجاهزة ويدعي "م.م" 39 عاما معاتبا إياه علي تكرار قيام أولاده باللعب أمام محل الحلاقة ومعاكسته بإلقاء أكياس المياه عليه وتطور العتاب إلي مشادة كلامية بينهما ثم غادر الحلاق محل التاجر وبعد خطوات سقط علي الأرض مما إدي إلي إرتطام رأسه بالأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وباستدعاء التاجر للادلاء بأقواله أكد أنه لم يقم بالاعتداء علي جاره الحلاق المتوفي وأن ما حدث بينهما لا يتعدى حدود المشادة الكلامية والعتاب، بينما أتهم شقيق المجني عليه التاجر بقيامه بالتعدي علي شقيقه محدثا إصابته التي تسببت في الوفاة.



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة حيث قررت تفريغ كاميرات المراقبة بالمحلات المحيطة بمكان الواقعة وسرعة تحريات المباحث للوقوف علي الأسباب الحقيقية لوفاة الحلاق وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب وتوقيت الوفاة.

توفي حلاق في ظروف غامضة عقب نشوب مشادة كلامية مع جاره التاجر بسبب لعب الأطفال بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وقررت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة بمكان الواقعة لكشف الملابسات.