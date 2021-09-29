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بفستان قصير... مي عمر تشعل إنستجرام بأحدث ظهور

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:26 م
مي عمر
مي عمر
مي شاهين
نشرت الفنانة مي عمر، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت مي عمر بفستان قصير منقوش، ونظارة سوداء وابتسامة على وجهها ووحازت الصورة علي اعجاب الكثير من المتابعين وجائت تعليقات الجمهور "الجميلة" "قمر، وحشتينا، ما أحلاكي".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مي عمر وهو مسلسل "نسل الأغراب " قدمته في السباق الرمضاني 2021 مع النجمين أمير كرارة وأحمد السقا وهو آخر أعمال زوجها محمد سامي أيضًا من تأليفه وإخراجه كذلك وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم دياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

الكلمات المفتاحية

نسل الاغراب مي عمر محمد سامي الفجر الفني

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