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موانيء دمياط تتداول 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:46 م
بوابة الفجر

استقبل ميناء دمياط خلال ال`24 ساعة الماضية 25 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال عمليات التداول.

وأوضحت الهيئة أن قطارا بحمولة إجمالية 1331 طن قمح غادر الميناء متجها إلى صوامع طنطا، وقطارين آخرين قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4754 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 34870 طنا شملت "16900 طن فوسفات و4500 طن رمل و1170 طن أسمنت و1800 طن كسب فول صويا و 10500 طن مولاس"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38380 طن شملت 12619 طنا من القمح و6761 طن حديد و900 طن خردة و1000 طن فول صويا و4 آلاف طن نواتج و5 آلاف طن أفران.

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