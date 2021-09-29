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تواجد الشناوي.. الكشف عن أغلى 10 حراس في القارة السمراء

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:30 م
الشناوي
الشناوي
أشرف عبد الناصر
أعلنت صحيفة "كيك أوف" الجنوب أفريقية عن أغلى 10 حراس في القارة السمراء وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصصة في أسعار اللاعبين على مستوى العالم.

الشناوي ضمن قائمة أغلى حراس القارة السمراء

وجاء محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي والمنتخب الوطني، في المركز السادس بالقائمة بقيمة مليوني ونصف المليون يورو.

كما جاء الترتيب كاملا على النحو التالي:

1- أونانا (أياكس، الكاميرون) 30 مليون يورو

2- ميندي (تشيلسي، السنغال) 25 مليون يورو.

3- ياسين بونو (إشبيلية، المغرب) 18 مليون يورو.

4- ألفريد جوميز (رين، السنغال) 7 ملايين يورو.

5- بريس سامبا (نوتنجهام فورست، الكونغو) 2.5 مليون يورو.

6- محمد الشناوي (الأهلي، مصر) 2.5 مليون يورو.

7- ألكسندر أوكيدجا (ميتز، الجزائر) 2.5 مليون يورو.

8- هيرفي كوفي (شارلروا، بوركينا فاسو) 2.4 مليون يورو.

9- لورانس أتي زيجي (سان جالين، غانا) 2 مليون يورو.

10- مامادو ساماسا (ليفادياكوس، مالي) 1.5 مليون يور

الكلمات المفتاحية

ميندي تشيلسي الشناوي الاهلي أونانا

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