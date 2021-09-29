Advertisements

تعرف على تفاصيل مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:30 م
آرسنال
آرسنال
هايدي يسري
 
يواجه فريق آرسنال، يوم السبت المقبل الموافق 2-10-2021، فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد المباراة
- ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.
- وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية.
- وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.

ترتيب الفريقين بالدوري
يدخل المدفعجية اللقاء وهم في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يكون فريق برايتون في المركز السادس برصيد 13 نقطة .

التشكيل المتوقع لفريق آرسنال:-
في حراسة المرمى: رامسديل
في خط الدفاع: تومياسو – بين وايت – ماجاليس- تيرني
في خط الوسط: سميث رو– أوديجارد – توماس بارتي – لوكونجا- نيلس
في الهجوم: أوباميانيج

أخبار تهمك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ 35 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

أزمة في الأهلي قبل انطلاقة الموسم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

غزل المحلة يهنئ شيريف بعد الفوز على ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ ساعة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مفاجأة سارة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

تفاصيل عقد علي معلول الخرافي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:37 م

عاجل - قرار هام في الأهلي

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

04:07 م

عاجل - مفاجأة سارة في الأهلي

05:11 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

10:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements