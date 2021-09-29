تعرف على تفاصيل مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه فريق آرسنال، يوم السبت المقبل الموافق 2-10-2021، فريق برايتون، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.





موعد المباراة

- ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر.

- وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية.

- وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





وسيذاع اللقاء مباشر على قنوات بي آن سبورتس، الحاصلة على حقوق بث الدوري الإنجليزي.





ترتيب الفريقين بالدوري

يدخل المدفعجية اللقاء وهم في المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يكون فريق برايتون في المركز السادس برصيد 13 نقطة .





التشكيل المتوقع لفريق آرسنال:-

في حراسة المرمى: رامسديل

في خط الدفاع: تومياسو – بين وايت – ماجاليس- تيرني

في خط الوسط: سميث رو– أوديجارد – توماس بارتي – لوكونجا- نيلس