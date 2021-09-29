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البنك الدولي يدعم موريتانيا بـ 30 مليون دولار

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر

قالت وزارة الاقتصاد الموريتانية إن البنك الدولي، ومن خلال الرابطة الدولية للتنمية، قدم دعما لموريتانيا بقيمة 30 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوزارة  أن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو وقع مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي السيدة كريستينا سانتوس كريستينا سانتوس على اتفاقية دعم للموازنة مقدمة من طرف الرابطة الدولية.

وأوضح البيان أن هذا التمويل يأتي في إطار التمويل الثاني الموجه للسياسة التنموية المرتكزة على إصلاح القطاع الخاص والتكنولوجيا الرقمية ورأس المال البشري.

وبحسب الحكومة الموريتانية بلغت محفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والبنك الدولي تسعمائة مليون دولار، وتغطي قطاعات مهمة، مثل الزراعة والتنمية الحيوانية والحماية الاجتماعية والطاقة والبيئة.

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