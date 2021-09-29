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من بيتها.. جنات تتألق في أحدث ظهور

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 05:04 م
جنات
جنات
مي شاهين
نشرت الفنانة جنات عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وظهرت جنات وهي تنظر للمرأه وعلقت قائلة:"المراية تعكس بدقة كل شئ أمامها بدقة دون أن تخطئ ببساطة لأنها لا تفكر".


وكانت الفنانة جنات، قد أحيت حفلا غنائيا بمهرجان محكى القلعة، وقدمت النجمة المغربية نخبة من أعمالها الخاصة.

قدمت جنات خلال الحفل باقة كبيرة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور منها؛ حبيبي على نياته واسمع كلامي وعلى فكرة وخليك مع اللي شاريك ووحشني وحب جامد ومسا الجمال، كما غنت موعود للعندليب عبد الحليم حافظ.

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مهرجان محكى القلعة جنات الفجر الفني

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