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عاجل - قرار هام في الأهلي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:37 م
الأهلي
الأهلي
أشرف عبد الناصر
استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تجهيز احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد المقرر لها السادس من الشهر المقبل.

الأهلي يقيم احتفالا بمناسبة بذكرى انتصار أكتوبر

وكلّف محمود الخطيب الإدارة التنفيذية في النادي إعداد برنامج شامل لهذه الاحتفالية خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بالمقر الرئيس بالجزيرة.

ومن المفترض أن تعقد الإدارة التنفيذية عدة اجتماعات خلال الساعات المقبلة مع الجهات المعنية المتخصصة في تنظيم مثل هذه الاحتفاليات الوطنية.

يذكر أن، مجلس الأهلي حدد 15 أكتوبر المقبل موعدا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة حتى ال21 من الشهر نفسه، على أن تقام الانتخابات يومي 25 و 26 نوفمبر المقبل.

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