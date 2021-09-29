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خاص.. عمرو دياب يستعد لطرح البوستر الرسمي لألبوم "أذواق"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:38 م
غمرو دياب
غمرو دياب
نور طلعت
انتهى الهضبة عمرو دياب، مؤخرًا من تصوير البوستر الرسمي لألبومه الغنائي الجديد "أذواق" بعدسة مصوره الخاص كريم نور، والمفترض وضعه في جميع ميادين القاهرة خلال الأسابيع الأولى من شهر أكتوبر المقبل.

وتستعد أنغامي لطرح أغنيتين جديدتين من ألبوم الهضبة وهما "أذواق" و"عيشني"، حيث أعلنت عن استعداد التطبيق لطرحهما.

في سياق آخر يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء عدة حفلات غنائية في مصر والوطن العربي، ومن المفترض أن يعلن عمرو، خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل كافة حفلاته.

وسيسافر دياب، خلال الأسابيع القليلة المقبلة عدة دول لإحياء الحفلات مثل  الأردن والسعودية والامارات واستراليا،  بالإضافة إلى حفلتين بالقاهرة وفى العاصمة الإدارة الجديدة.

الكلمات المفتاحية

عيشني عمرو دياب أذواق

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