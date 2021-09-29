قرارات عاجلة من السكة الحديد بشأن مواعيد خط الإسكندرية ـ مرسى مطروح

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل مواعيد بعض القطارات العاملة على خط الإسكندرية ـ مرسى مطروح والعكس اعتبارا من بعد غد الجمعة، شاملة تعديل مواعيد قطارات 299 و657 و654 علي خط مرسي مطروح الإسكندرية والعكس.



كما قررت تعديل تركيب عربات عدد آخر من القطارات، بحيث اعتبارا من السبت المقبل يتم تعديل تركيب قطار 957 سياحي القاهرة الزقازيق بعدد 3 عربات ثانية مكيفة وعدد 10 عربات تحيا مصر على أن يستمر تشغيله بجدوله الحالي.



وتقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من الأحد المقبل بتعديل تركيب قطار 944 سياحي الزقازيق القاهرة بعدد 3 عربات ثانية مكيفة وعدد 10 عربات تحيا مصر مع استمراره بجدوله الحالي.