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السكة الحديد تعلن مسابقة داخلية لاختيار سائقين سيارات.. تعرف على الشروط

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:45 م
سكك حديد مصر
سكك حديد مصر
مارينا بشارة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مسابقة داخلية لاختيار أفضل المتقدمين من بين العاملين الدائمين بالهيئة لشغل عدد (30) وظيفة سائق سيارة شاغرة بمناطق الهيئة المختلفة بالإدارة المركزية للخدمات العامة "قطاع الخدمات المشتركة" لمجموعة الوظائف الحرفية "حركة ونقل".

شروط المسابقة

وحددت هيئة السكة الحديد شروط التقدم لهذه الوظائف في التالى:

1ـ أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بالهيئة.

2ـ  موافقة نائب رئيس مجلس الإدارة المختص.

3ـ  إجادة القراءة والكتابة علي الأقل.

4ـ  أن يكون حامل رخصة قيادة سيارات (درجة أولي ثانية ثالثة).

الأوراق المطلوبة:

وأكدت هيئة السكة الحديد على من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المطلوبة التقدم بطلب للوظيفة معتمد من رئيس الإدارة المركزية التابع لها، ويرفق بطلب المتقدم للوظيفة ملف ورقي مشتمل علي ( صورة المؤهل الدراسي الحاصل عليه - صورة بطاقة الرقم القومي - صورة كارنية إثبات الشخصية المصلحي - صورة رخصة القيادة السارية - بيان الحالة الوظفية معتمد)، على أن يتم تسلم طلبات التقديم إلى مدير عام عمليات الموارد البشرية بالمنطقة التابع لها المتقدم خلال الفترة من 2 حتى 14 أكتوبر المقبل.

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