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الرئيس الإيطالي يدعو إلى إجراء عمليات التلقيح ضد كورونا في أماكن العمل

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
وكالات

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى إجراء عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا في أماكن العمل، بهدف إعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

 

وفي رسالة بعثها لمناسبة انعقاد التجمع السنوي لاتحاد التجاريين الايطاليين "كونفكوميرتشو" في روما قال إن "تمديد حملة التطعيم واستخدام وسائل حماية صحة المواطنين، بدءا من مكان العمل، يحد من مخاطر العدوى في هذه اللحظة الدقيقة، مما يتيح، بفضل السلوك المسؤول، استئنافا مستمرا وثابتا اقتصاديا ومتابعة الأنشطة الاجتماعية أيضا".

 

وأشار إلى أن هذا الحدث "ينعقد في مرحلة انتعاش اقتصادي أكثر كثافة مما كان متوقعا، بعد أزمة درامية سببها الوباء، والتي أثرت بشكل خاص على قطاعات الخدمات، من التجارة إلى المطاعم إلى السياحة.

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ايطاليا الرئيس الايطالي

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