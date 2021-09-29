Advertisements

تعرف على تفاصيل مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 05:03 م
انتر ميلان
انتر ميلان
هايدي يسري
يواجه فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه سيميوني إنزاجي، يوم السبت المقبل 2-10-2021، فريق ساسولو، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإيطالي.

ملعب المباراة
وسيحتضن الملعب الإيطالي، ملعب مابي هذا اللقاء.

موعد المباراة
ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية.
وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة
تبث المباراة مباشرة وحصريًا عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب.

ويسعي حامل اللقب للنسخة الماضية الفوز بهذه المباراة، لضمان منافسته على الصدارة هذا الموسم.

ترتيب الفريقين بالدوري
يكون فريق أنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يكون فريق ساسولو في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

التشكيل المتوقع لفريق أنتر ميلان
في حراسة المرمى: هاندانوفيتش.
في خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني.
في خط الوسط: دومفريز، باريلا، بروزوفيتش، فيتشينو، ديماركو.
في خط الهجوم: دجيكو، لاوتارو مارتينيز.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة سارة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

الخطيب يرشح صفقة مميزة لموسيماني

منذ يوم

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ 35 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة في الأهلي قبل انطلاقة الموسم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم الإسماعيلي

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مواجهة كورونا والعام الدراسي الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 20 ساعة

تفاصيل عقد علي معلول الخرافي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

غزل المحلة يهنئ شيريف بعد الفوز على ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الصور الأولى لحريق جليم في الإسكندرية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:37 م

عاجل - قرار هام في الأهلي

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

04:07 م

عاجل - مفاجأة سارة في الأهلي

05:11 م

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

10:00 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements