تعرف على تفاصيل مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

يواجه فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه سيميوني إنزاجي، يوم السبت المقبل 2-10-2021، فريق ساسولو، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الإيطالي.





ملعب المباراة

وسيحتضن الملعب الإيطالي، ملعب مابي هذا اللقاء.





موعد المباراة

ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وفي تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية.

وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت الإمارات.





القنوات الناقلة للمباراة

تبث المباراة مباشرة وحصريًا عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب.





ويسعي حامل اللقب للنسخة الماضية الفوز بهذه المباراة، لضمان منافسته على الصدارة هذا الموسم.





ترتيب الفريقين بالدوري

يكون فريق أنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يكون فريق ساسولو في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.





التشكيل المتوقع لفريق أنتر ميلان

في حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

في خط الدفاع: سكرينيار، دي فريج، باستوني.

في خط الوسط: دومفريز، باريلا، بروزوفيتش، فيتشينو، ديماركو.