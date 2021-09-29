عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات





اقترب النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





الأهلي يحسم ملف رحيل أجاي

ورفض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، بقاء اللاعب في صفوف الفريق الأحمر في الموسم القادم بعد التعاقد مع الثنائي الإفريقي ميكيسوني وبيرسي تاو.





وكان الأهلي قد منح اللاعب النيجيري 220 ألف دولار مقدم تعاقده تجنبا لتقدم اللاعب بأي شكوى لعدم حصوله على مستحقاته، ومن المفترض أن يحسم الأهلي رحيله خلال الساعات القليلة المقبلة بعد جلسة بين أجاي وأمير توفيق مدير التعاقدات.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر القادم في ذهاب دور ال٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.



