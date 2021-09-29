الأوقاف تتعاقد على 90 ألف زي أزهري للأئمة للعام المالي الحالي

أنهت وزارة الأوقاف، التعاقد على 90 ألف زي جديد لهذا العام 2021/2022م بواقع زيين لكل إمام، وجار إنهاء إجراءات التعاقد على دفعة إضافية.



من جانب آخر تنتهي الوزارة من تسليم الزي الثاني لجميع الأئمة بتاريخ الثلاثاء 19/10/2021م ليصل إجمالي ما تم تسليمه بالفعل نحو 85 ألف زي أزهري بخلاف التسعين ألفًا الجديدة التي تم التعاقد عليها والتي ستبدأ الوزارة في توزيعها مع ذكرى المولد النبوي الشريف بداية من يوم الأربعاء 2010/2021م.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتحسين أحوال الأئمة علميًا وماديًا واجتماعيًا.