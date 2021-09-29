الفرعون المصري يُناطح أسطورتي إفريقيا.. مقارنة رقمية بين صلاح ودروجبا وإيتو





واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي التألق في ملاعب الساحرة المستديرة، بعدما سجل هدفين وقاد فريقه لفوز كاسح على نظيره بورتو بخماسية مقابل هدف في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2021 – 2022.





محمد صلاح يُطارد الإيفواري دروجبا





وبات محمد صلاح قريبًا من تحطيم رقم الإيفواري ديديه دروجبا في دوري أبطال أوروبا.





محمد صلاح رفع رصيد أهدافه في دوري أبطال أوروبا إلى 31 هدفا بعد هدفيه في شباك بورتو، وأصبح يفصله 13 هدفًا عن ديديه دروجبا أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في البطولة القارية برصيد 44 هدفًا





كما بات يفصل محمد صلاح صاحب الـ102 هدفا بالدوري الانجليزي، هدفين فقط عن دروجبا صاحب أكبر معدل تهديفي للاعب أفريقي في البريميرليج برصيد 104 هدفا.





مقارنة رقمية بين محمد صلاح ودروجبا وإيتو





- الدوري الإنجليزي





سجل دروجبا 104 هدفا، محمد صلاح 102 هدفا، وصامويل إيتو 12 هدفا.





- دوري أبطال أوروبا





سجل دروجبا 44 هدفا، محمد صلاح 31 هدفا، صامويل ايتو 30 هدفا.





- الدوريات الكبرى









يتفوق صامويل ايتو وسجل 209 هدفا، وديديه دروجبا 143 هدفا، ومحمد صلاح 137 هدفا.





الألقاب بالدوريات الكبرى





دروجبا حقق 4 ألقاب، صامويل ايتو حقق 4 ألقاب، بينما محمد صلاح حصد لقب وحيد.





ألقاب دوري أبطال أوروبا:





صامويل ايتو حصد لقب البطولة 3 مرات، ودروجبا 1 مرة، ومحمد صلاح 1 مرة.





التتويج بالبطولات الدولية:





حصد صامويل ايتو بطولتين، بينما لم يتوج صلاح ودروجبا بأي بطولات.





مشاركات في كأس العالم:





شارك دروجبا 3 مرات مع منتخب كوت ديفوار وسجل هدفين، وكذلك صامويل ايتو مع الكاميرون وسجل هدفين، ومحمد صلاح شارك مرة وحيدة وسجل هدفين.





أهداف في كأس الأمم الإفريقية:





سجل صامويل ايتو 18 هدفا، ودروجبا 11 هدفا، ومحمد صلاح 4 أهداف.





الأهداف في تصفيات كأس العالم:





سجل ديديه دروجبا 18 هدفا، وصامويل ايتو 17 هدفا، ومحمد صلاح 11 هدفا





جائزة أفضل لاعب في إفريقيا:





حصد صامويل ايتو جائزة أفضل لاعب أفريقي 4 مرات، وديديه دروجبا مرتين، ومحمد صلاح مرتين.





المباريات والأهداف في مشوارهم الكروي





صامويل ايتو لعب 838 مباراة وسجل 416 هدفا وصنع 123 هدفا، ودروجبا لعب 791 مباراة وسجل 365 هدفا وصنع 137 هدفا، ومحمد صلاح لعب 531 مباراة وسجل 253 هدفا وصنع 123 هدفا.



