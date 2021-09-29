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عاجل - مفاجأة سارة في الأهلي

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 05:11 م
الأهلي
الأهلي
محمد الصو
تلقى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مفاجأة سارة بشأن إصابة بيرسي تاو، قبل مواجهة بيراميدز سبورت، في كأس مصر.

"تاو يغيب عن الأهلي بسبب إصابة العضلة"

ويغيب تاو عن المشاركة مع فريقه حتى الآن منذ التعاقد معه، بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

وأكد مصدر داخل الفريق، أن اللاعب سوف يكون جاهز للمشاركة عقب مواجهة الفريق ضد الحرس الوطني النيجري، بدوري أبطال إفريقيا لعدم قيده.

وتابع: "اللاعب سوف يعود مرة أخرى خلال مدة أقصاها 10 أيام، وسيكون جاهز للمشاركة ولكنه لن يتواجد في مباراة الحرس الوطني، لعدم قيده إفريقيًا".

واختتم: "عقب الانتهاء من مباراة الذهاب سيكون اللاعب جاهز للتواجد ضد بيراميدز سبورت، في دور الثمانية لبطولة كأس مصر".

"موعد مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني"

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني النيجري، يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

بيرسي تاو بيراميدز بطولة الكأس الأهلي

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