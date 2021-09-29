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الفاتيكان يطلب من موظفيه إظهار دليل على تلقيهم لقاحا مضادا لكورونا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
وكالات

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الفاتيكان طلب من جميع موظفيه إظهار دليل على تلقيهم لقاحا مضادا لفيروس كورونا أو إظهار نتيجة اختبار PCR سلبيا.

 

وأوضحت الصحيفة أن التفويض سيصبح ساري المفعول في الأول من أكتوبر، وسيتم اعتبار أي شخص ليس لديه الوثائق المطلوبة "غائبا دون سبب" ولن يتم دفع راتبه، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يأتي فيما يسعى بعض الأشخاص للحصول على إعفاءات من التطعيم لأسباب دينية.

 

إلا أن الفاتيكان لن يقدم أي استثناءات في الوقت الحالي، ولكن ستعمل وزارة الخارجية على تقييم الإعفاءات المحتملة إلى جانب وزارة الصحة بالفاتيكان.

 

وقد شجع البابا فرنسيس، مرارا وتكرارا الأفراد على الحصول على اللقاح المضاد للفيروس، وأشار إلى اللقاحات على أنها "فعل محبة".

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كورونا الفاتيكان

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