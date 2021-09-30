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مستقر حتى نهاية الأسبوع.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الخميس 30/سبتمبر/2021 - 08:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، تشهدها البلاد، خلال ما تبقى من أيام الأسبوع الحالي، حيث تستقر درجات الحرارة عند القيم والمعدلات التى كانت قد وصلت إليها منذ بداية فصل الخريف قبل نحو أسبوع، وانكسار آخر موجات الحرارة الصيفية.

لكن وعلى الرغم من استقرار حالة الطقس، حذر خبراء الأرصاد من بعض الظواهر الجوية، مثل تكون الشبورة في الصباح الباكر، ونشاط الرياح، وهطول الأمطار على بعض المناطق.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الخميس، فقالت: يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف المتر.

أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من الخميس 30 سبتمبر 2021، وحتى يوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

بينما يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى خلال تلك الفترة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 30 درجة إلى 32 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 27 درجة و28 درجة، وعلى جنوب سيناء بين 32 درجة و33 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 31 درجة و33 درجة، وعلى جنوب الصعيد بين 35 درجة و36 درجة.

وتتهيأ فرص هطول أمطار على بعض المناطق، يومي السبت والأحد المقبلين، لتكون حالة الطقس على النحو التالي:

يوم السبت 2 أكتوبر 2021:
- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

يوم الأحد 3 أكتوبر 2021:
- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

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