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البنك الدولي يمنح العراق 100 مليون دولار لمواجهة جائحة كورونا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر

أعلن البنك الدولي أنه منح العراق 100 مليون دولار لدعم التلقيح ضد فيروس كورونا، من خلال منح اللقاح للفئات ذات الأولوية بين السكان وتعزيز النظام المؤسسي لتمكين النشر الآمن والفعال للقاحات على أوسع نطاق.

وأوضح البنك الدولي أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة العراق ليس فقط في شراء لقاحات فيروس كورونا، ولكن أيضا في تحسين قدرته على إدارة النفايات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية، وتنفيذ جهود التواصل والتوعية لزيادة الوعي العام بأهمية تلقي اللقاح.

وأشار إلى أن المشروع يبنى على المساندة الحالية التي قدمها البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرون للحكومة العراقية، دعما لجهودها في الاستجابة لجائحة كورونا، وذلك في إطار صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق (ة3زئ) ومشروع العملية الطارئة من أجل التنمية.

ومن جهته ، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه إن هناك حاجة إلى تيسير سبل الحصول على اللقاحات، للحد من انتشار جائحة كورونا وتخفيف العبء على النظام الصحي في العراق، مضيفا أن من شأن هذا المشروع أن يدعم العراق في شراء ونشر اللقاحات الضرورية لحماية الأرواح، وتمكين البلاد من إعادة فتح أبوابها بأمان، والبدء في مرحلة التعافي الاقتصادي.

الجدير بالذكر أن صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار في العراق تأسس بالشراكة مع حكومة العراق في عام 2018، بتمويل مشترك من جانب ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا والسويد. ويتيح هذا الصندوق برنامجا للتمويل والحوار الاستراتيجي من أجل إعادة الإعمار والتنمية في البلاد، مع التركيز على الإصلاحات الوطنية المستهدفة والاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار.

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