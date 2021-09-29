عاجل.. الأهلي ممنوع من صفقاته الجديدة أمام بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لمواجهة الحرس الوطني النيجري، بدوري أبطال إفريقيا.









"الأهلي بدون صفقاته أمام بطل النيجر"









وتقرر أن يغيب عدد كبير من لاعبي الفريق لعدم القيد أو الإصابة، التي سوف تمنعهم من التواجد في مباراة الذهاب خارج الديار.





ومن المنتظر أن يغيب الصفقات الجديدة عن المباراة سواء ذهابًا أو إيابًا، وهم "بيرسي تاو ولويس ميكسوني وحسام حسن وكريم فؤاد، بالإضافة إلى أحمد عبدالقادر وعمار حمدي العائدين من الإعارة.





ويأتي غياب الصفقات الجديدة عن الدور التمهيدي للبطولة، بسبب عدم دخولهم القائمة الإفريقية، على أن يتم إدراجهم حال تأهل الفريق إلى دور المجموعات.





ومن المنتظر أن يتم حسم موقف حسين الشحات لاعب الفريق من الإصابة التي يعاني منها قبل تحديد موقفه من التواجد أو الاستبعاد من اللقاء.





ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الحرس الوطني النيجري، يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.



