بعد منعه من الغناء بمصر.. سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في "سهرانين"

يتواجد النجم المغربي سعد لمجرد، بالقاهرة، خلال الفترة الحالية، لتصوير حلقة خاصة مع النجم أمير كرارة، في برنامجه سهرانين، والتي من المقرر أن تذاع الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة.



وسيتحدث سعد لمجرد خلال الحلقة عن تفاصيل وأسرار خاصة عن حياته الشخصية والفنية وعن أحدث أعماله الفنية وعن رأيه في إلغاء حفلاته الغنائية بالقاهرة خلال الفترة الماضية.



وحرص "لمجرد" على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، أثر تواجده بالقاهرة، حيث تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للمطرب المغربي خلال احتفاله بعيد ميلاد "بن شرقي".



ويشار إلى أنه تم إلغاء حفل سعد لمجرد، بمصر خلال الفترة الماضية عقب مطالبة جماهيرية حاشدة بإلغاء حفلته على هامش اتهمامه بقضايا اغتصاب لحين حصوله على البراءة من قضايا الاغتصاب المتهم بها.



والجدير بالذكر أن أخر أعمال سعد لمجرد أغنية "أنتي حياتي" بالتعاون مع كاليما، وحققت الأغنية نجاح كبير وتجاوزت حاجز ال 28 مليون مشاهدة خلال شهرين من طرح الأغنية عبر موقع يوتيوب.