رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "خليكي"

نشر الفنان رامى جمال، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لأغنيه الجديدة بعنوان "خليكي" من البومه الجديد "ولسه.



وعلق قائلًا:"رامي جمال"خليكي"، أغنية جديدة قريبًا من ألبوم "ولسه" ".



وقامت زوجته ناريمان بنشر البوستر وعلقت عليه قائله:" بصرف النظر عن الأغنية إلى نازلة أن شاء الله ما هذة الحلاوة".



وأضافت ممازحة:" وطبعا بالقميص اللي انت فاتحة دا موبايلك بايت معايا النهاردة".



ليقوم بالرد عليها قائلا:" انتي الحلوة".



وظهر رامي جمال في البوستر بقميص أخضر مفتوح الأزرار وبنطلون بيج ونظارة شمسية.







ويذكر أن الفنان رامي جمال طرح أغنيته الخامسة، والتي تدعي "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه المقبل "ولسه"، والاغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.