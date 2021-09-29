Advertisements

رامي جمال يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "خليكي"

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 08:26 م
رامي جمال
رامي جمال
مي شاهين
نشر الفنان رامى جمال، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، البوستر الرسمي لأغنيه الجديدة بعنوان "خليكي" من البومه الجديد "ولسه.

وعلق قائلًا:"رامي جمال"خليكي"، أغنية جديدة قريبًا من ألبوم "ولسه" ".

وقامت زوجته ناريمان بنشر البوستر وعلقت عليه قائله:" بصرف النظر عن الأغنية إلى نازلة أن شاء الله ما هذة الحلاوة".

وأضافت ممازحة:" وطبعا بالقميص اللي انت فاتحة دا موبايلك بايت معايا النهاردة".

ليقوم بالرد عليها قائلا:" انتي الحلوة".

وظهر رامي جمال في البوستر بقميص أخضر مفتوح الأزرار وبنطلون بيج ونظارة شمسية.



ويذكر أن الفنان رامي جمال طرح أغنيته الخامسة، والتي تدعي "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه المقبل "ولسه"، والاغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

الكلمات المفتاحية

كان ممكن نتفق رامي جمال الفجر الفني ألبوم ولسه أغنية خليكي

أخبار تهمك

عاجل.. سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

عاجل - قرار هام في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت.. تشكيل برشلونة الرسمي ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعة و نصف

الأهلي يضم صفقة مدوية في يناير

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله مشرف: "اعتبروا ابتعادي اعتزال فني"

منذ حوالي 23 ساعة

بيراميدز يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يستقر على بيع الصفقة الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد يونيون سبورتيف في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. فيوتشر إف سي يخطف صفقة جديدة من الأهلي

منذ يومين

شيريف تيراسبول يُحقق أكبر صدمة في تاريخ دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 14 دقيقة

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

منذ 43 دقيقة

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي ممنوع من صفقاته الجديدة أمام بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير ينفجر في مسئولى الزمالك بسبب أشرف بن شرقي.. تابع التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

طرح البوستر الرسمي لألبوم رامي جمال "أنا لوحدي"

رامى جمال يطرح أول أغنية من ألبومه الجديد "ولسه"

"ولسه" لرامي جمال تحتل المركز الثاني بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب (فيديو)

فيديو.. رامي جمال يحتفل بالعيد مع جمهوره ويطرح "دقيقة واحدة"

رامي جمال يروج لأغنيتة الجديده "كنا ممكن نتفق"

بعد طرح أغنيته الجديدة "كنا ممكن نتفق".. رامي جمال يتصدر تريند "جوجل"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:12 م

عاجل - بيراميدز يتعاقد مع نجم الأهلي السابق

وزير الري الأسبق يفجر مفاجأة بشأن سد النهضة الإثيوبي (فيديو)

07:09 م

عاجل - موسيماني يأمر بطرد نجم الأهلي.. واللاعب يرحل خلال ساعات

05:04 م

هل يفعلها الزمالك ويتمكن من إعادة سفاح الشباك؟

08:02 م

عاجل - قرار هام في الأهلي

04:37 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements