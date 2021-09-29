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موعد مباراة الأهلي ضد يونيون سبورتيف في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:02 م
الأهلي
الأهلي
محمود دياب


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بداية من دور الـ32 من البطولة الإفريقية التي يحمل المارد الأحمر لقبها.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري، ضمن منافسات دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان تأهل فريق يونيون سبورتيف جيندراماري النيجري لدور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على لوماسيجيه بطل بوروندي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في إياب الدور التمهيدي.

وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر والعودة أحد أيام 22، 23، 24 من الشهر ذاته.

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