"احرصوا على مظهر الطلاب".. مؤسسة "أمهات مصر" توجه نصيحة لأولياء الأمور

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، علي أهمية المظهر اللائق للطلبة والطالبات عند ذهابهم للمدرسة وخلال اليوم الدراسي.



وشددت عبير، في تصريحات صحفية في إطار حديثها لأولياء أمور طلاب المراحل التعليمية المختلفة، أن علي الأمهات التركيز علي مظهر بناتهن فيما يتعلق بنظافة الزي وتسريحة الشعر المنضبطة، وكذلك للطلاب، عند الذهاب للمدرسة، وضرورة إحترام المعلم والإلتزام والتركيز في الحصص الدراسية والشرح، ومراجعة الدروس أولا بأول.



كما وجهت عبير أولياء الأمور بضرورة التعرف علي الإجراءات الإحترازية الصحيحة وإتباعها للوقاية من فيروس كورونا، وتعريف أبنائهم بها والإلتزام بها عند الذهاب للمدرسة في العام الدراسي الجديد، ومنع إستخدام أدوات الغير.



وناشدت عبير جميع المعلمين بإتساع صدرهم للطلاب وتتشجيعهم وتحفيزهم علي الإجتهاد وحب المدرسة، وشرح المناهج داخل الفصل بكل جدية والرد علي جميع استفسارات الطلاب، مؤكده أن المعلم أساس العملية التعليمية وله دور كبير في النهوض بها.