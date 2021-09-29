نائب وزير الاتصالات تتفقد مركز الإسكندرية للتدريب ATC (صور)

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اليوم، مركز الإسكندرية للتدريب ATC بمبنى الديوان العام، وذلك لمتابعة عدد من الدورات التدريبية المقدمة بالمركز في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية.





وأكدت، أن المركز يهدف إلى تنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وإعداد قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالديوان العام والأحياء والمديريات، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أهمية التدريب والتأهيل ورفع قدرات العاملين وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية.





جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا إمام مدير الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي بوزارة الاتصالات، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب AT، وأحمد مبروك نائب مدير مركز الإسكندرية للتدريب، وجميع الجهات المختصة.



