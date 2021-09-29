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سيراميكا كليوباترا يخوض 9 مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد زويد

عقد الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق، جلسة قبل عقب إنتهاء معسكر الفريق بشرم الشيخ لوضع البرنامج الخاص بالفريق في الفترة المقبلة. 

وقرر كابتن هيثم شعبان وجهازه الفني خوض 9 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة استعدادًا لإنطلاق مباريات الدوري العام. 

وقرر الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا التدرج في المباريات في المستوى من أجل تجهيز اللاعبين بشكل قوي، قبل خوض المباريات الرسمية بالدوري الممتاز. 

يذكر أن  فريق سيراميكا كليوباترا اختتم معسكره المغلق بشرم الشيخ الذي أُقيم لمدة أسبوعين لتجهيز اللاعيبن بدنيًا قبل إنطلاق الدوري العام مع نهاية شهر أكتوبر.

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