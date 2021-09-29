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لسرعة دخولها الخدمة.. بروتوكول تعاون لاستكمال وحدة مرور ببني سويف (صور)

الأربعاء 29/سبتمبر/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
وقع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون مشترك مع المهندس محمد على عبد الفضيل، عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة جمعية طريق الخير للتنمية بالفشن، لإستكمال الأعمال الاعتيادية بوحدة مرور القضابي المقامة على مساحة 500 متر مبنى إداري من إجمالي مساحة تصل إلى 2 فدان، في حضور بلال حبش نائب المحافظ.

محافظ بني سويف
وأشار محافظ بني سويف، في بيان له، إلى أبزر نقاط التعاون التي تضمنه البروتوكول، والذي بمقتضاه تقوم المحافظة بالتعاون مع الجمعية لتنفيذ الأعمال الاعتيادية وأعمال الكهرباء داخل وخارج مبنى وحدة المرور التي تخدم أهالي مركز ومدينة الفشن، طبقًا للمقايسة التقديرية المعدة بناء على التنسيق بين الوحدة المحلية والمرور.

وأشار البيان، إلى أن الجمعية بتوفير التمويل المالي اللازم لتنفيذ تلك الأعمال والتي تتضمن أعمال دهانات خارجية وداخلية وتندات حديدية للسيارات واستقبال المواطنين ولوحة مفاتيح الكهرباء وبوابات كليدنج خارجية وداخلية.

برتوكول التعاون
وذكر البيان، أن البروتوكول نص على التزام المحافظة بمتابعة سير العمل في المشروع وتذليل العقبات التي قد تواجه أعمال التنفيذ، وتقديم التصاريح والموافقات اللازمة لسرعة إنجاز الأعمال، على أن يتم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية والجمعية وإدارة المرور للقيام بعملية الإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال المنصوصة عليها في البروتوكول.

وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أن المحافظة تضع المشاركة المجتمعية وتفعيل دورها في التنمية من أهم الركائز في خطة عملها ومنظومة العمل التنفيذي، مشددًا على أن المجتمع شريك أساسي في الدفع بجهود الدولة التنموية تأكيدًا وتعظيما لدور المشاركة الشعبية في تخفيف العبء عن كاهل الدولة، خاصة مع حجم الجهود المبذولة في كافة القطاعات والمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة.

جمعية طريق الخير
من جانبه أعرب المهندس محمد على عبد الفضيل، عضو مجلس الشيوخ رئيس مجلس إدارة جمعية طريق الخير للتنمية بالفشن، عن تقديره للمحافظ وتوجيهاته المستمرة بتعزيزالتعاون مع المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ المشروعات الخدمية.

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى تميز بني سويف في مجال المساهمة المجتمعية والذي أثمرعن تسريع وتيرة العمل في المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض بني سويف، خاصة في الخدمات الجماهيرية من خلال المشاركة المجتمعية بتضافر كافة الجهود وحشد الإمكانيات المتاحة لتقديم الدعم والمساندة لتلك المشروعات التي تعود بالنفع العام على المواطنين.
لسرعة دخولها الخدمة.. بروتوكول تعاون لاستكمال وحدة مرور ببني سويف (صور)
لسرعة دخولها الخدمة.. بروتوكول تعاون لاستكمال وحدة مرور ببني سويف (صور)
لسرعة دخولها الخدمة.. بروتوكول تعاون لاستكمال وحدة مرور ببني سويف (صور)
لسرعة دخولها الخدمة.. بروتوكول تعاون لاستكمال وحدة مرور ببني سويف (صور)
لسرعة دخولها الخدمة.. بروتوكول تعاون لاستكمال وحدة مرور ببني سويف (صور)
لسرعة دخولها الخدمة.. بروتوكول تعاون لاستكمال وحدة مرور ببني سويف (صور)

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